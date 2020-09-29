Раде рекомендуют принять закон о дистанционной работе: что предусматривает документ
Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной Раде принять законопроект, который урегулирует положение о дистанционной работе украинцев.
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении информационного управления Аппарата ВР.
"Комитет принял решение включить в повестку дня четвертой сессии и по результатам рассмотрения принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы №4051", - указано в сообщении.
Известно, что положение о дистанционной работе в Украине до сих пор регулируются советскими актами. Согласно новому законопроекту, должны появиться два самостоятельных вида работы: дистанционная и надомная.
В удаленной работе человек сам выбирает место работы и график. В надомной работе место работы является фиксированным и вы не можете его изменить без согласования с руководителем.