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29 сентября 2020, 16:48 2

Раде рекомендуют принять закон о дистанционной работе: что предусматривает документ

29 сентября 2020, 16:48 2
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Соответствующий проект закона №4051 рекомендуется принять за основу
Соответствующий проект закона №4051 рекомендуется принять за основу
Фото из открытых источников
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Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной Раде принять законопроект, который урегулирует положение о дистанционной работе украинцев.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении информационного управления Аппарата ВР.

"Комитет принял решение включить в повестку дня четвертой сессии и по результатам рассмотрения принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы №4051", - указано в сообщении.

Известно, что положение о дистанционной работе в Украине до сих пор регулируются советскими актами. Согласно новому законопроекту, должны появиться два самостоятельных вида работы: дистанционная и надомная.

В удаленной работе человек сам выбирает место работы и график. В надомной работе место работы является фиксированным и вы не можете его изменить без согласования с руководителем.

Напомним, Кабмин планирует поднять зарплаты госслужащим.

закон Верховная Рада работа нардеп парламент
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