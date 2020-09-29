15:18  29 сентября
Фокин прибыл на заседание комитета Верховной Рады
09:06  29 сентября
Мэр Умани подал заявление в полицию относительно регистрации двойников на местных выборах
13:32  29 сентября
"Слуга народа" хочет провести выездное заседание на Донбассе - Арахамия
UA | RU
UA | RU
29 сентября 2020, 15:07 6

Нардеп от "Голоса" подготовила запрос об отзыве Фокина из ТКГ

29 сентября 2020, 15:07 6
Читайте також українською мовою
Запрос Соломии Бобровской поддержали все фракции, кроме "ОПЗЖ"
Запрос Соломии Бобровской поддержали все фракции, кроме "ОПЗЖ"
Фото: hromadske.ua
Читайте також
українською мовою

Народный депутат от партии «Голос» Соломия Бобровская подготовила депутатский запрос к президенту Украины Владимиру Зеленскому об отзыве Витольда Фокина из состава Трехсторонней контактной группы.

Об этом сама Соломия Бобровская сообщила на своей странице в Facebook, обнародовав текст запроса, пишет RegioNews.

Обещала депутатский запрос относительно отзыва Фокина В.П. из украинской делегации ТКГ. Кроме ОПЗЖ, ВСЕ представители депутатских групп и фракций поставили свои подписи", - написала Соломия Бобровская.

Обещала депутатский запрос относительно отзыва Фокина В.П. из украинской делегации ТКГ. Кроме ОПЗЖ, ВСЕ представители...

Опубликовано Solomiia Bobrovska Вторник, 29 сентября 2020 года.

Напомним ранее Фокин заявил, что хочет создать в ОРДЛО временное правительство и назвал террористов на Донбассе "повстанцами”.

Владимир Зеленский ТКГ президент нардеп Голос фракция Витольд Фокин
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Нардепов из "Слуги народа" отправят на Донбасс "разведать обстановку" - СМИ
29 сентября 2020, 14:45
Зеленский обязал местную власть предоставлять проекты решений за 10 дней
29 сентября 2020, 13:47
"Слуга народа" хочет провести выездное заседание на Донбассе - Арахамия
29 сентября 2020, 13:32
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского во Львовской области
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Киеве
Все публикации »
Андрей Смолий
Виктор Таран
Игорь Попов
Все блоги »