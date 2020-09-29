Нардеп от "Голоса" подготовила запрос об отзыве Фокина из ТКГ

Запрос Соломии Бобровской поддержали все фракции, кроме "ОПЗЖ"

Запрос Соломии Бобровской поддержали все фракции, кроме "ОПЗЖ"

Фото: hromadske.ua

Народный депутат от партии «Голос» Соломия Бобровская подготовила депутатский запрос к президенту Украины Владимиру Зеленскому об отзыве Витольда Фокина из состава Трехсторонней контактной группы.

Об этом сама Соломия Бобровская сообщила на своей странице в Facebook, обнародовав текст запроса, пишет RegioNews.

Обещала депутатский запрос относительно отзыва Фокина В.П. из украинской делегации ТКГ. Кроме ОПЗЖ, ВСЕ представители депутатских групп и фракций поставили свои подписи", - написала Соломия Бобровская.

Обещала депутатский запрос относительно отзыва Фокина В.П. из украинской делегации ТКГ. Кроме ОПЗЖ, ВСЕ представители... Опубликовано Solomiia Bobrovska Вторник, 29 сентября 2020 года.

Напомним ранее Фокин заявил, что хочет создать в ОРДЛО временное правительство и назвал террористов на Донбассе "повстанцами”.