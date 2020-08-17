Дело Штепы: активисты протестовали под Донецкой ОГА

На протест под Донецкой ОГА собрались жители Славянска, Краматорска и участники АТО

На протест под Донецкой ОГА собрались жители Славянска, Краматорска и участники АТО

Фото: Радио Свобода

Собравшееся требуют, чтобы следственные органы провели брифинг и рассказали, как идет расследование по делу экс-мера Славянска Нели Штепы об убийстве офицера СБУ Геннадия Биличенко.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

Перед местными выборами в Славянске появились борды с изображениями бывшего городского головы Нели Штепы. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. Суды по делу Штепы идут с осени 2014 года.

17 августа очередной суд по делу Штепы не состоялся. По словам адвоката Дмитрия Марченко, Неля Штепа приехала на заседание. Но судья объявила самоотвод. Также не явились свидетели. Поэтому судебное заседание перенесли на 4 сентября. Активисты уверены, что суды затягиваются умышленно.

Мы требуем правосудия. Чтобы правосудие дало оценку до выборов. Чтобы мы видели, кто идет к нам в кресло: преступник, или честный человек, в чем я очень сильно сомневаюсь… И цель этой акции – донести до Генеральной прокуратуры, до Венедиктовой, до судебной системы, чтобы они работали… Сейчас получается так, что откровенные сепаратисты и предатели Украины находятся на свободе. А защитников Украины, патриотов держат под стражей", - сообщил Анатолий Тишаков, один из организаторов акции и руководитель ОО "Союз учасников АТО Славянска":

В свою очередь в Донецкой обладминистрации пообещали организовать общение с правоохранителями.

Связалась с заместителем главы ОГА Вадимом Филашкиным. Он сообщил, что в ситуации будет разбираться. И он в течение недели свяжется с соответствующими органами для того, чтобы собрать брифинг"., - пояснила Елена Наумова, начальник одного из отделов Донецкой ОГА.

Напомним, экс-мера Славянска Нелю Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ Геннадия Биличенко, которое было совершено 13 апреля 2014 года возле села Семеновка Донецкой области.