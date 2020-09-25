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25 сентября 2020, 13:03 7

Студенты Олимпийского колледжа под Кабмином требуют отставки Шкарлета и Гутцайта

25 сентября 2020, 13:03 7
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Протестующие требую отставки министров образования и спорта, а также отмены распоряжение о реорганизации колледжа
Протестующие требую отставки министров образования и спорта, а также отмены распоряжение о реорганизации колледжа
Фото: Цензор.нет
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Студенты Олимпийского колледжа в Киеве проводят акцию протеста против «фактической ликвидации колледжа" и решения правительства передать землю и имущество колледжа Национального университета физического воспитания и спорта (НУФВиС).

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Цензор.НЕТ.

Протестующие требуют отменить распоряжение о реорганизации Олимпийского колледжа, а также увольнения и.о министра образования Сергея Шкарлета и министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

Требуем немедленного увольнения Сергей Шкарлета, требуем немедленного распоряжения Кабмина о реорганизации Олимпийского колледжа, требуем немедленного освобождения Егора Батарона (студент Олимпийского колледжа, находящийся в отделении полиции – ред.)", - заявили протестующие.

Напомним, вчера в Киеве возле Олимпийского колледжа произошли столкновения с полицией .

Кабмин Киев протест спорт отставка Олимпиада студент министр образования Вадим Гутцайт колледж Сергей Шкарлет
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