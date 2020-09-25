Студенты Олимпийского колледжа под Кабмином требуют отставки Шкарлета и Гутцайта

Протестующие требую отставки министров образования и спорта, а также отмены распоряжение о реорганизации колледжа

Протестующие требую отставки министров образования и спорта, а также отмены распоряжение о реорганизации колледжа

Фото: Цензор.нет

Студенты Олимпийского колледжа в Киеве проводят акцию протеста против «фактической ликвидации колледжа" и решения правительства передать землю и имущество колледжа Национального университета физического воспитания и спорта (НУФВиС).

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Цензор.НЕТ. Протестующие требуют отменить распоряжение о реорганизации Олимпийского колледжа, а также увольнения и.о министра образования Сергея Шкарлета и министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта. Требуем немедленного увольнения Сергей Шкарлета, требуем немедленного распоряжения Кабмина о реорганизации Олимпийского колледжа, требуем немедленного освобождения Егора Батарона (студент Олимпийского колледжа, находящийся в отделении полиции – ред.)", - заявили протестующие. Your browser does not support HTML5 video. Напомним, вчера в Киеве возле Олимпийского колледжа произошли столкновения с полицией .

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