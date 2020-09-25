Студенты Олимпийского колледжа под Кабмином требуют отставки Шкарлета и Гутцайта
Студенты Олимпийского колледжа в Киеве проводят акцию протеста против «фактической ликвидации колледжа" и решения правительства передать землю и имущество колледжа Национального университета физического воспитания и спорта (НУФВиС).
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Цензор.НЕТ.
Протестующие требуют отменить распоряжение о реорганизации Олимпийского колледжа, а также увольнения и.о министра образования Сергея Шкарлета и министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.
Требуем немедленного увольнения Сергей Шкарлета, требуем немедленного распоряжения Кабмина о реорганизации Олимпийского колледжа, требуем немедленного освобождения Егора Батарона (студент Олимпийского колледжа, находящийся в отделении полиции – ред.)", - заявили протестующие.
Напомним, вчера в Киеве возле Олимпийского колледжа произошли столкновения с полицией .