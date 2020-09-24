Протест шахтеров в Кривом Роге: предприятие готовят к остановке

Часть горняков планируют уволить

Часть горняков планируют уволить

Фото: Facebook

В Кривом Роге после трех недель подземных протестов горняков "Кривбассжелезрудкома" руководство предприятия решило закрыть все шахты на длительный простой.

Об этом сообщается на сайте комбината, передает RegioNews.

По данным администрации, все структурные подразделения компании приостановят работу.

С самого начала акции протеста, объявленной некоторыми из работников шахт "Батькивщина", "Октябрьская", "Гвардейская" и "Терновская", руководство ОАО "Кривбассжелезрудком" принимало все возможные меры для разрешения ситуации, несмотря на то, что требования шахтеров были заведомо невыполнимыми ... Несмотря на все принятые руководством предприятия меры, часть работников все еще остается под землей", - говорится в сообщении.

Также в администрации комбината заявили, что остановка предприятия вынужденная и это решение было принято для для минимизации убытков, сохранения производственного оборудования, предупреждения негативного воздействия на окружающую среду.

На данный момент уже начались мероприятия по подготовке к переходу на простой. Из-за прекращения работы сотрудников и профсоюзы предупредили о сокращении штата", - говорится в заявлении.

В предприятии также заявили, что "в нынешних условиях оставаться в шахтах опасно для жизни и здоровья", и добавили, что готовы продолжать переговоры с шахтерами "исключительно тогда, когда все они поднимутся на поверхность".

Кроме того, ОАО "Кривбассжелезрудком" обратилось в полицию с заявлением и просьбой принудительно прекратить подземные протесты.

Напомним, на Криворожском железорудном комбинате выявили 190 нарушений законодательства о труде. Именно из-за плохих условий труда и долгов по зарплате здесь уже две недели бастуют шахтеры.