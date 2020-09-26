В Кривом Роге горняки из двух шахт прекратили подземный протест

Шахтеры в полном составе поднялись на поверхность

Шахтеры в полном составе поднялись на поверхность

Фото: из открытых источников

В Кривом Роге протестующие двух шахт в полном составе поднялись на поверхность и прекратили подземную забастовку.

Об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передает RegioNews.

Предварительно стало известно, что в ходе переговоров горняков и администрации КЖРК была достигнута договоренность, что все горняки, находившиеся под землей с первого дня протеста, подпишут Меморандум и это будет гарантией непривлечения их к ответственности, залогом непреследования", - сообщил он.

По его словам, администрация КЖРК настояла на том, что предусмотренные Меморандумом требования в части повышения зарплат на предприятии вступят в силу с момента, когда на поверхность поднимутся все протестующие всех четырех шахт.

Волынец добавил, что вчера вечером протестующие шахт "Терновская" и "Гвардейская" в полном составе поднялись на поверхность.

Подземный протест продолжают 68 горняков шахт "Октябрьская" и "Батькивщина" Криворожского железорудного комбината.

Напомним, 22 сентября в Кривом Роге состоялись переговоры между шахтерами и администрацией Криворожского железорудного комбината, которые длились всего 5 минут.

Рранее сообщалось, что в Кривом Роге уже 20 сутки под землей бастуют 149 шахтеров.