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26 сентября 2020, 16:25 5

В Кривом Роге горняки из двух шахт прекратили подземный протест

26 сентября 2020, 16:25 5
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Шахтеры в полном составе поднялись на поверхность
Шахтеры в полном составе поднялись на поверхность
Фото: из открытых источников
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В Кривом Роге протестующие двух шахт в полном составе поднялись на поверхность и прекратили подземную забастовку.

Об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передает RegioNews.

Предварительно стало известно, что в ходе переговоров горняков и администрации КЖРК была достигнута договоренность, что все горняки, находившиеся под землей с первого дня протеста, подпишут Меморандум и это будет гарантией непривлечения их к ответственности, залогом непреследования", - сообщил он.

По его словам, администрация КЖРК настояла на том, что предусмотренные Меморандумом требования в части повышения зарплат на предприятии вступят в силу с момента, когда на поверхность поднимутся все протестующие всех четырех шахт.

Волынец добавил, что вчера вечером протестующие шахт "Терновская" и "Гвардейская" в полном составе поднялись на поверхность.

Подземный протест продолжают 68 горняков шахт "Октябрьская" и "Батькивщина" Криворожского железорудного комбината.

Напомним, 22 сентября в Кривом Роге состоялись переговоры между шахтерами и администрацией Криворожского железорудного комбината, которые длились всего 5 минут.

Рранее сообщалось, что в Кривом Роге уже 20 сутки под землей бастуют 149 шахтеров.

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