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22 сентября 2020, 11:50 10

Штепу зарегистрировали кандидатом на пост главы Славянской ОТГ

22 сентября 2020, 11:50 10
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Ее подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
Ее подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
Фото: Нацполиция
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Экс-мера Славянска Нелю Штепу, которую подозревают в сепаратизме, избирательная территориальная комиссия зарегистрировала кандидатом на пост главы Славянской ОТГ.

Об этом она сообщила в Facebook, передает RegioNews.

Славянская избирательная территориальная комиссия зарегистрировала меня как кандидата на пост главы Славянской ОТГ", - написала Штепа.

Она выдвигается от "партии Мира и Развития", которая была создана после раскола "Оппозиционного блока".

Неля Штепа возглавляла Славянск во время захвата пророссийскими боевиками в 2014 году. После освобождения города ее задержали правоохранители.

Ей было объявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в создании террористической группы или организации.

Напомним, экс-мера Славянска Нелю Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ Геннадия Биличенко, которое было совершено 13 апреля 2014 года возле села Семеновка Донецкой области.

17 августа активисты протестовали под Донецкой ОГА с требованием привлечь Штепу к ответственности.

ОТГ Неля Штепа Местные выборы Кандидат Славянск
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