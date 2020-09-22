Штепу зарегистрировали кандидатом на пост главы Славянской ОТГ

Ее подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Ее подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Фото: Нацполиция

Экс-мера Славянска Нелю Штепу, которую подозревают в сепаратизме, избирательная территориальная комиссия зарегистрировала кандидатом на пост главы Славянской ОТГ.

Об этом она сообщила в Facebook, передает RegioNews.

Славянская избирательная территориальная комиссия зарегистрировала меня как кандидата на пост главы Славянской ОТГ", - написала Штепа.

Она выдвигается от "партии Мира и Развития", которая была создана после раскола "Оппозиционного блока".

Неля Штепа возглавляла Славянск во время захвата пророссийскими боевиками в 2014 году. После освобождения города ее задержали правоохранители.

Ей было объявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в создании террористической группы или организации.

Напомним, экс-мера Славянска Нелю Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ Геннадия Биличенко, которое было совершено 13 апреля 2014 года возле села Семеновка Донецкой области.

17 августа активисты протестовали под Донецкой ОГА с требованием привлечь Штепу к ответственности.