Штепу зарегистрировали кандидатом на пост главы Славянской ОТГ
Экс-мера Славянска Нелю Штепу, которую подозревают в сепаратизме, избирательная территориальная комиссия зарегистрировала кандидатом на пост главы Славянской ОТГ.
Об этом она сообщила в Facebook, передает RegioNews.
Славянская избирательная территориальная комиссия зарегистрировала меня как кандидата на пост главы Славянской ОТГ", - написала Штепа.
Она выдвигается от "партии Мира и Развития", которая была создана после раскола "Оппозиционного блока".
Неля Штепа возглавляла Славянск во время захвата пророссийскими боевиками в 2014 году. После освобождения города ее задержали правоохранители.
Ей было объявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в создании террористической группы или организации.
Напомним, экс-мера Славянска Нелю Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ Геннадия Биличенко, которое было совершено 13 апреля 2014 года возле села Семеновка Донецкой области.
17 августа активисты протестовали под Донецкой ОГА с требованием привлечь Штепу к ответственности.