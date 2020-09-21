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21 сентября 2020, 13:45 9

Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки

21 сентября 2020, 13:45 9
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Он назвал вырванным из контекста обещание покинуть пост в случае нарушения закона
Он назвал вырванным из контекста обещание покинуть пост в случае нарушения закона
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом уйти в отставку из-за недекларирования доходов от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Ответ Зеленского обнародован на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Согласно объяснениям президента, несвоевременное информирование Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи стало результатом ошибки, которая была публично признана и исправлена.

Поэтому этот факт не является основанием для его отставки с поста президента Украины.

Подчеркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства. Исходя из вышеизложенного сообщаю, что принятие любых решений в соответствии с указанной петицией не планируется", - сообщил Зеленский.

Он также заявил, что его обещание покинуть пост президента в случае сознательного нарушения закона "взято из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством", и добавил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной.

Напомним, 7 июля Зеленский признался, что нарушил антикоррупционное законодательство, в 2019 году Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего займа, стоимость которых превышала 50 прожиточных минимумов. Он должен был сообщить об этом НАПК, однако этого не сделал.

В тот же день НАПК сообщило, что выписало Зеленскому два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

18 июля петиция за отставку Зеленского набрала необходимые голоса.

Владимир Зеленский отставка петиции президент коррупция
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