Президента просят уйти: петиция за отставку Зеленского набрала необходимые голоса

Петиция набрала необходимые голоса за 10 дней

Петиция набрала необходимые голоса за 10 дней

Фото: из открытых источников

На сайте президента набраны необходимые 25 тысяч голосов под петицией об отставке Владимира Зеленского с должности президента.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

Так, по состоянию на 14 часов 18 июля, петиция набрала уже более 27 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых.

Текст петиции гласит: "Мы, нижеподписавшиеся, призываем президента Владимира Зеленского выполнить свое предвыборное обещание и подать в отставку с поста президента Украины за нарушение закона!".

Автор петиции народный депутат Верховной Рады VI созыва и политтехнолог Виктор Уколов напоминает, что 18 апреля 2019 года в программе "Право на власть" кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон.

Таким образов, 7 июля 2020 года, когда президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн грн доходов от погашения ОВГЗ, этим нарушил закон "О предотвращении коррупции".

"Обращаемся к господину президенту с призывом сдержать слово и подать в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2019 года он солгал своим избирателям", - говорится в петиции.

Напомним, 7 июля НАПК сообщило, что выписало Зеленскому два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.