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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
07 июля 2020, 21:54 6

На Зеленского составили два протокола из-за декларации, его ждет суд

07 июля 2020, 21:54 6
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По факту непредоставления президентом Украины Владимиром Зеленским сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии председатель ​​​​​​​НАПК составил два административных протокола.

Об этом в Facebook сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции, передает RegioNews.

Дело касается непредоставления президентом сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ в 2019 году.

7 июля председатель НАПК Александр Новиков составил и вручил Президенту два протокола в связи с административными нарушениями (статья 172-6 КоАП)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие материалы будут переданы в суд.

Равенство граждан перед законом является базовым принципом, заложенным в Конституции Украины и основным принципом деятельности НАПК. Несмотря на должность, материальное состояние и социальное положение все граждане обязаны следовать законам Украины", - добавили в НАПК.

Напомним, Зеленский признался, что нарушил антикоррупционное законодательство, в 2019 году Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего займа, стоимость которых превышала 50 прожиточных минимумов. Он должен был сообщить об этом НАПК, однако этого не сделал.

суд Владимир Зеленский НАПК декларации коррупция
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