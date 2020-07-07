На Зеленского составили два протокола из-за декларации, его ждет суд
По факту непредоставления президентом Украины Владимиром Зеленским сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии председатель НАПК составил два административных протокола.
Об этом в Facebook сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции, передает RegioNews.
Дело касается непредоставления президентом сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ в 2019 году.
7 июля председатель НАПК Александр Новиков составил и вручил Президенту два протокола в связи с административными нарушениями (статья 172-6 КоАП)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующие материалы будут переданы в суд.
Равенство граждан перед законом является базовым принципом, заложенным в Конституции Украины и основным принципом деятельности НАПК. Несмотря на должность, материальное состояние и социальное положение все граждане обязаны следовать законам Украины", - добавили в НАПК.
Напомним, Зеленский признался, что нарушил антикоррупционное законодательство, в 2019 году Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего займа, стоимость которых превышала 50 прожиточных минимумов. Он должен был сообщить об этом НАПК, однако этого не сделал.