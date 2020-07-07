На Зеленского составили два протокола из-за декларации, его ждет суд

Он приобрел облигации внутреннего государственного займа на общую сумму 5,1 млн грн

Он приобрел облигации внутреннего государственного займа на общую сумму 5,1 млн грн

По факту непредоставления президентом Украины Владимиром Зеленским сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии председатель ​​​​​​​НАПК составил два административных протокола.

Об этом в Facebook сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции, передает RegioNews.

Дело касается непредоставления президентом сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ в 2019 году.

7 июля председатель НАПК Александр Новиков составил и вручил Президенту два протокола в связи с административными нарушениями (статья 172-6 КоАП)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие материалы будут переданы в суд.

Равенство граждан перед законом является базовым принципом, заложенным в Конституции Украины и основным принципом деятельности НАПК. Несмотря на должность, материальное состояние и социальное положение все граждане обязаны следовать законам Украины", - добавили в НАПК.

Напомним, Зеленский признался, что нарушил антикоррупционное законодательство, в 2019 году Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего займа, стоимость которых превышала 50 прожиточных минимумов. Он должен был сообщить об этом НАПК, однако этого не сделал.