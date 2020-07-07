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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
07 июля 2020, 19:30 6

Зеленский признался, что нарушил антикоррупционное законодательство

07 июля 2020, 19:30 6
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Семья президента получила средства в счет погашения облигаций внутреннего государственного займа
Семья президента получила средства в счет погашения облигаций внутреннего государственного займа
Фото: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский сообщил Национальному агентству по предупреждению коррупции о том, что он нарушил антикоррупционное законодательство.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

В частности, он не подал в НАПК сообщение о существенном изменении имущественного положения.

В 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн", - говорится в сообщении.

В Офисе президента добавили, что стоимость облигаций превышала 50 прожиточных минимумов, а потому по закону, Зеленский в течении 10 дней был обязан подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Однако Зеленский не подал этого сообщения в Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Владимир Зеленский отмечает, что все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством", - добавили в Офисе президента.

Напомним, Владимир Зеленский заплатит за нарушение карантина в Хмельницком.

Владимир Зеленский Офис президента НАПК коррупция Декларация
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