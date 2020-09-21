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21 сентября 2020, 11:39 3

В Киеве и Запорожье разоблачили масштабную "ботоферму", которую координировали кураторы из России

21 сентября 2020, 11:39 3
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Во время обысков было изъято технику на сумму более 1 млн гривен
Во время обысков было изъято технику на сумму более 1 млн гривен
Фото: СБУ
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Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность мощной "ботофермы", которая использовалась Россией для распространения деструктивной информации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что для воздействия на электоральные настроения украинцев, кураторы накануне местных выборов распространяли через интернет ложную информацию, направленную на разжигание межэтнической вражды и пропаганды сепаратизма.

Сотрудники СБ Украины установили, что несколько граждан Украины и РФ организовали в Киеве и Запорожье работу так называемых "ботоферм", задействова специализированное телекоммуникационное оборудование.

Злоумышленники, используя SIM-карты украинских и иностранных операторов мобильной связи, создавали и продавали через запрещенные в Украине платежные системы РФ анонимные виртуальные аккаунты для распространения фейковых новостей о политической ситуации в Украине.

Во время проведения обысков по адресам организаторов противоправной схемы изъяты техника и сим-карты на сумму свыше 1 млн гривен, а именно: 3 сим-банка на 16 портов каждый, 2 сим-банка на 32 порта, 14 сим-банков на 128 портов 9 VoIP шлюзов на 32 порта каждый и более 22 тыс. сим-карт, а также компьютерное оборудование, на котором размещался виртуальный сервер со специализированным программным обеспечением.

Напомним, ранее СБУ разоблачила российскую ботоферму, мощности которой позволяли создавать фейки от имени более 500 ботов.

РФ СБУ Схемы коррупция интернет правоохранители
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