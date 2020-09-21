В Киеве и Запорожье разоблачили масштабную "ботоферму", которую координировали кураторы из России

Во время обысков было изъято технику на сумму более 1 млн гривен

Во время обысков было изъято технику на сумму более 1 млн гривен

Фото: СБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что для воздействия на электоральные настроения украинцев, кураторы накануне местных выборов распространяли через интернет ложную информацию, направленную на разжигание межэтнической вражды и пропаганды сепаратизма.

Сотрудники СБ Украины установили, что несколько граждан Украины и РФ организовали в Киеве и Запорожье работу так называемых "ботоферм", задействова специализированное телекоммуникационное оборудование.

Злоумышленники, используя SIM-карты украинских и иностранных операторов мобильной связи, создавали и продавали через запрещенные в Украине платежные системы РФ анонимные виртуальные аккаунты для распространения фейковых новостей о политической ситуации в Украине.

Во время проведения обысков по адресам организаторов противоправной схемы изъяты техника и сим-карты на сумму свыше 1 млн гривен, а именно: 3 сим-банка на 16 портов каждый, 2 сим-банка на 32 порта, 14 сим-банков на 128 портов 9 VoIP шлюзов на 32 порта каждый и более 22 тыс. сим-карт, а также компьютерное оборудование, на котором размещался виртуальный сервер со специализированным программным обеспечением.

Напомним, ранее СБУ разоблачила российскую ботоферму, мощности которой позволяли создавать фейки от имени более 500 ботов.