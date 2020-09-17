Депутатам запретили брать в помощники родственников и близких лиц
252 депутата поддержали проект закона №2203, который предусматривает ограничение совместной работы близких лиц на должностях помощников-консультантов депутатов всех уровней.
Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.
Запрет распространяется на народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов.
В пояснительной записке к закону говорится, что ранее нардепы не имели никаких ограничений при назначении себе помощников-консультантов.
Это исключение... приводило к ряду историй с наймом к себе на работу близких лиц, которые могли получать доступ к бюджетным средствам - и это, в свою очередь, приводило к коррупционным рискам и потенциальным злоупотреблениям" , - говорится в пояснительной записке.
Напомним, депутаты не поддержали законопроект о обучение в украинских вузах на русском языке, законопроект №3717 отправили на доработку.