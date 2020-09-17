17:00  17 сентября
Для нардепа Юрченко будут просить арест или 6,5 миллиона залога – САП
12:27  17 сентября
Рада приняла закон о независимости бюджетов теробщин
17:46  17 сентября
На Донбассе с начала суток зафиксировали одно нарушение перемирия
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2020, 16:43 11

Депутатам запретили брать в помощники родственников и близких лиц

17 сентября 2020, 16:43 11
Читайте також українською мовою
Нововведение касается народных избранников всех уровней
Нововведение касается народных избранников всех уровней
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

252 депутата поддержали проект закона №2203, который предусматривает ограничение совместной работы близких лиц на должностях помощников-консультантов депутатов всех уровней.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Запрет распространяется на народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов.

В пояснительной записке к закону говорится, что ранее нардепы не имели никаких ограничений при назначении себе помощников-консультантов.

Это исключение... приводило к ряду историй с наймом к себе на работу близких лиц, которые могли получать доступ к бюджетным средствам - и это, в свою очередь, приводило к коррупционным рискам и потенциальным злоупотреблениям" , - говорится в пояснительной записке.

Напомним, депутаты не поддержали законопроект о обучение в украинских вузах на русском языке, законопроект №3717 отправили на доработку.

помощь закон Верховная Рада запрет депутаты помощник
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Украине могут оставить "Пакет малыша" в натуральном виде
17 сентября 2020, 15:57
Юрченко официально исключили из "Слуги народа"
17 сентября 2020, 15:18
Еще один нардеп от "Слуги народа" подхватил коронавирус, - СМИ
17 сентября 2020, 14:30
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Бывшие, нынешние, с зашкварами. Кто будет представлять "За майбутне" в Центральной Украине
Предвыборные страсти прифронтовой Донетчины: устоит ли бахмутское княжество Ревы
Все публикации »
Виктор Таран
Олег Саакян
Кирилл Молчанов
Все блоги »