Депутатам запретили брать в помощники родственников и близких лиц

Нововведение касается народных избранников всех уровней

Нововведение касается народных избранников всех уровней

Фото: flickr

252 депутата поддержали проект закона №2203, который предусматривает ограничение совместной работы близких лиц на должностях помощников-консультантов депутатов всех уровней.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Запрет распространяется на народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов.

В пояснительной записке к закону говорится, что ранее нардепы не имели никаких ограничений при назначении себе помощников-консультантов.

Это исключение... приводило к ряду историй с наймом к себе на работу близких лиц, которые могли получать доступ к бюджетным средствам - и это, в свою очередь, приводило к коррупционным рискам и потенциальным злоупотреблениям" , - говорится в пояснительной записке.

Напомним, депутаты не поддержали законопроект о обучение в украинских вузах на русском языке, законопроект №3717 отправили на доработку.