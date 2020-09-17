Нардепу Юрченко сообщили о подозрении, - САП

Его подозревают во взяточничестве

Его подозревают во взяточничестве

Фото из открытых источников

Народному депутату Александру Юрченко, которого исключили из "Слуги народа", сообщили о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует RegioNews.

"17 сентября 2020 года прокурором САП по поручению Генерального прокурора сообщено о подозрении народному депутату Украины, члену комитета ВР Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках досудебного расследования детективы НАБУ установили, что народный депутат в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долл. за внесение предложений законопроекта и в дальнейшем 200 тыс. долл. для подкупа народных депутатов-членов Комитета за голосование за поданные им предложения.

Отмечается, в середине августа текущего года правоохранители зафиксировали факт передачи и получения народным депутатом через посредника первой части оговоренных денежных средств.

Также сообщается, что 26-27 августа 2020 года была запланирована передача второй части денег. Однако дальнейшее выполнение специального задания было остановлено.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко.

Также Юрченко официально исключили из "Слуги народа".