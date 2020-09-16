Глава Минздрава будет баллотироваться в Одесский облсовет от "Слуги народа"
Министр здравоохранения Максим Степанов возглавил избирательный список партии "Слуга народа" в Одесский областной совет.
Как сообщает "Думская", соответствующее решение было принято на партийной конференции в Одессе, передает RegioNews.
Эту информацию подтвердила народный депутат от "Голоса" Соломия Бобровская.
Не развалив до конца Минздрав, действующий министр здравоохранения Максим Степанов идет первым номером в Одесский областной совет от.... Слуги народа", - написала она в Facebook.
Также в списке "Слуги народа" в облсовет будут баллотироваться нардеп и бывший вицегубернатор Сергей Колебошин, предприниматель Григорий Диденко, депутат Одесского облсовета Ирина Ковалиш и директор областного департамента социальной и семейной политики Лилия Коваленко.
Справка: Максим Степанов в 2008-2010 годах работал первым заместителем председателя Одесской областной госадминистрации. С января 2017 года до апреля 2019 года он возглавлял Одесскую ОГА. 30 марта 2020 года Степанов возглавил Министерство здравоохранения Украины.
Напомним, 12 сентября в Одессе Зеленский представил команду "Слуги народа" к местным выборам.