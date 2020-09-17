43% украинцев не знают, когда состоятся местные выборы, - опрос

3% респондентов указали неправильные даты

3% респондентов указали неправильные даты

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг”, информирует RegioNews.

В частности, 43% опрошенных не представляют, когда будут проходить выборы, 3% респондентов указали неправильные даты, а еще 19% знают лишь то, что волеизъявление запланировано на октябрь.

Большинство (69%) опрошенных не знают, по какой системе пройдут местные выборы. Лишь 13% уверенно ответили, что знают, как будет происходить голосование, 18% отметили, что знают об этом частично. Относительно высокий уровень осведомленности о системе выборов демонстрируют старшие опрошенные. Однако среди младшей возрастной группы (18-29 лет) почти 80% вообще ничего не знают о системе выборов.

При этом 57% респондентов отметили, что обязательно примут участие в местных выборах. Колеблются (50/50) – 19% респондентов, возможно, примут участие еще 9% респондентов. О маловероятности участия в выборах заявили 15% респондентов. Относительно высокую готовность к участию в выборах проявляют старшие категории населения, женщины, те респонденты, у кого высокий уровень осведомленности о дате и системе выборов.

Напомним, ранее стало известно, кого украинцы планируют поддержать на местных выборах.