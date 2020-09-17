Президент Зеленский прибыл во Львовскую область с рабочим визитом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой во Львовскую область.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.
Известно, что Зеленский примет участие в открытии военных учений Rapid Trident - 2020.
Также в программе визита запланировано ознакомление с ходом реализации программы "Большая стройка" во Львовской области
Президент примет участие в представлении Стратегии развития Львовской области до 2027 года и мероприятиях по случаю Дня спасателя", - говорится в сообщении.
Кроме того, Глава государства встретится с представителями ИТ-бизнеса, ректорами вузов и ветеранами АТО/ООС.
Напомним, вчера сообщалось, что Зеленский посетит Львовскую область с рабочим визитом.
12 сентября в Одессе он представил команду "Слуги народа" к местным выборам.