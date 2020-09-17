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17 сентября 2020, 11:37 13

Президент Зеленский прибыл во Львовскую область с рабочим визитом

17 сентября 2020, 11:37 13
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Он проинспектирует строительство дорог и встретится с ветеранами
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой во Львовскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Известно, что Зеленский примет участие в открытии военных учений Rapid Trident - 2020.

Также в программе визита запланировано ознакомление с ходом реализации программы "Большая стройка" во Львовской области

Президент примет участие в представлении Стратегии развития Львовской области до 2027 года и мероприятиях по случаю Дня спасателя", - говорится в сообщении.

Кроме того, Глава государства встретится с представителями ИТ-бизнеса, ректорами вузов и ветеранами АТО/ООС.

Напомним, вчера сообщалось, что Зеленский посетит Львовскую область с рабочим визитом.

12 сентября в Одессе он представил команду "Слуги народа" к местным выборам.

Владимир Зеленский Львовщина президент Местные выборы визит
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