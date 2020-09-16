В Украине более 100 тысяч человек изменили избирательный адрес: в каких регионах больше всего

Больше всего избирательных адресов изменено на Киевскую область, Киев и Одесскую область

Больше всего избирательных адресов изменено на Киевскую область, Киев и Одесскую область

Свыше 100 тыс. избирателей изменили избирательный адрес на местных выборах 25 октября, большинство - на Киевскую и Одесскую области и город Киев.

Об этом рассказал руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах во время пресс-конференции, сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"С 1 июля 2020 года органами ведения Государственного реестра избирателей обработано 105 тыс. 290 обращений избирателей относительно изменения избирательного адреса, в том числе 100 тыс. 81 обращение было удовлетворено, что составляет 95% от общего количества обращений", - заявил он.

По его словам, 94 тыс. 810 обращений, что составляет 95% от удовлетворенных обращений, касались изменения избирательного адреса в адрес фактического места жительства избирателя, отличного от зарегистрированного.

Стельмах объяснил, что остальные 5% составляют избиратели, которые изменили избирательный адрес на свое зарегистрированное место проживания (3302 человека) или которые определили себе избирательный адрес в связи с тем, что у них вообще не было никакого избирательного адреса (почти 2 тыс. человек).

Руководитель Службы распорядителя ГРИ также отметил, что больше всего избирательных адресов изменено на Киевскую область - 25 тыс. 329 (25% от общего количества удовлетворенных обращений), Киев - 15 тыс. 341 (15%), Одесскую область - 9 тыс. 343 (9 %).

"Одесская область является лидером по количеству таких обращений в пределах одного региона. Из 9 тыс. 343 обращений 7 тыс. 262 избирателей, а это 78%, изменили избирательный адрес внутри своей Одесской области", - сообщил он.

Вместе с тем Стельмах напомнил, что 10 сентября истек срок приема обращений об изменении избирательного адреса на местных выборах, однако подчеркнул, что на некоторые категории избирателей это ограничение не распространяется. "Нет никаких ограничений - 10 числа не закончилась подача заявлений об изменении избирательного адреса для тех избирателей, которые его не имели, или тех, кто меняет избирательный адрес на зарегистрированное место проживания, это можно делать и сейчас", - уточнил он.

Стельмах добавил, что повторно обращаться по поводу изменения избирательного адреса избирателями, которые уже его изменили, можно будет только через год.

В свою очередь секретарь Центральной избирательной комиссии Елена Гатауллина заверила, что решение об упрощении процедуры изменения избирательного адреса, принятое ЦИК, не является механизмом для возможных воздействий на будущие результаты выборов, а направлено на реализацию прав граждан.

"Возможность сманипулировать отдельными лицами не является основанием для лишения права голоса миллионов граждан Украины. Процедуры изменения избирательного адреса упрощаются и, на мой взгляд, это является основной задачей и государственных органов, в частности ЦИК, но это не позволяет избирателям и злоупотреблять своим правом. Здесь важную роль будет играть реагирование на сообщения о таких возможных злоупотреблениях, тщательные проверки правоохранительных органов по таким фактам", - подчеркнула она.

Гатауллина добавила, что ЦИК уже обращалась по фактам активного изменения избирательного адреса, которые вызвали у комиссии определенные сомнения, в правоохранительные органы, и не исключила, что в будущем тоже "будет проявлять активность" в таких случаях.

Ранее в ЦИК рассказали, как будет происходить голосование на выборах.