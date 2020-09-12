В Одессе Зеленский представил команду "Слуги народа" к местным выборам

В правящей партии отмечают, что большинство из них ранее не были у власти

В правящей партии отмечают, что большинство из них ранее не были у власти

Фото: 048.ua

12 сентября в Одессе президент Украины Владимир Зеленский принял участие в представлении региональной команды "Слуги народа" к местным выборам.

Об этом сообщает издание 048.ua, передает RegioNews. В частности, в одесскую команду вошли: кандидат в мэры Одессы и народный артист Украины Олег Филимонов;

владелец и председатель правления банка "Восток" Вадим Мороховский;

председатель регионального штаба партии "Слуга народа" Григорий Диденко;

депутат Лиманского районного совета Дмитрий Ковбасюк;

журналист и руководитель общественной организации "Одесса под контролем" Алексей Асауленко;

ректор Одесского национального университета Игорь Коваль;

заслуженный мастер спорта Украины, международный гроссмейстер по шахматам Наталья Жукова;

известный журналист и региональный политик Ирина Ковалиш;

заместитель директора Одесского художественного музея Александра Ковальчук;

юрист Ольга Квасницкая. Завершается очень важна для Украины реформа децентрализации, поэтому местные выборы крайне актуальны. Регионы получают значительные полномочия и финансирование ... Я убежден, что наша страна может быть успешной только тогда, когда успешными будут каждая область, каждый город, каждое село, каждая община", - сказал президент во время презентации команды. По словам кандидата в мэры Одессы Олега Филимонова, одесская команда должна "установить новые стандарты качества городской власти Одессы". Наша цель - нулевая толерантность к коррупции и практике двойных стандартов. Мы должны добиться для Одессы уникальных экономических, социальных и управленческих решений. Мы должны уничтожить условия для разграбления города и создать условия для его развития", - сказал Филимонов. Напомним, Зеленский приехал в Одесскую область с рабочим визитом, ожидается, что он представит команду "Слуги народа" к местным выборам. Президент ознакомился с реконструкцией аэропорта и посетил детсад. Он также представил Стратегию развития Одесской области до 2027 года.

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