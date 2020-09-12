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12 сентября 2020, 18:02 9

В Одессе Зеленский представил команду "Слуги народа" к местным выборам

12 сентября 2020, 18:02 9
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Фото: 048.ua
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12 сентября в Одессе президент Украины Владимир Зеленский принял участие в представлении региональной команды "Слуги народа" к местным выборам.

Об этом сообщает издание 048.ua, передает RegioNews.

В частности, в одесскую команду вошли:

  • кандидат в мэры Одессы и народный артист Украины Олег Филимонов;
  • владелец и председатель правления банка "Восток" Вадим Мороховский;
  • председатель регионального штаба партии "Слуга народа" Григорий Диденко;
  • депутат Лиманского районного совета Дмитрий Ковбасюк;
  • журналист и руководитель общественной организации "Одесса под контролем" Алексей Асауленко;
  • ректор Одесского национального университета Игорь Коваль;
  • заслуженный мастер спорта Украины, международный гроссмейстер по шахматам Наталья Жукова;
  • известный журналист и региональный политик Ирина Ковалиш;
  • заместитель директора Одесского художественного музея Александра Ковальчук;
  • юрист Ольга Квасницкая.

Завершается очень важна для Украины реформа децентрализации, поэтому местные выборы крайне актуальны. Регионы получают значительные полномочия и финансирование ... Я убежден, что наша страна может быть успешной только тогда, когда успешными будут каждая область, каждый город, каждое село, каждая община", - сказал президент во время презентации команды.

По словам кандидата в мэры Одессы Олега Филимонова, одесская команда должна "установить новые стандарты качества городской власти Одессы".

Наша цель - нулевая толерантность к коррупции и практике двойных стандартов. Мы должны добиться для Одессы уникальных экономических, социальных и управленческих решений. Мы должны уничтожить условия для разграбления города и создать условия для его развития", - сказал Филимонов.

Напомним, Зеленский приехал в Одесскую область с рабочим визитом, ожидается, что он представит команду "Слуги народа" к местным выборам.

Президент ознакомился с реконструкцией аэропорта и посетил детсад. Он также представил Стратегию развития Одесской области до 2027 года.

Владимир Зеленский Одесса команда Слуга народа Местные выборы Олег Филимонов
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