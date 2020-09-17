Президент Зеленський прибув на Львівщину з робочим візитом

Він проінспектує будівництво доріг та зустрінеться з ветеранами

Він проінспектує будівництво доріг та зустрінеться з ветеранами

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Львівської області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Відомо, що Зеленський візьме участь у відкритті військових навчань Rapid Trident – 2020.

Також у програмі візиту заплановане ознайомлення із перебігом реалізації програми "Велике будівництво” у Львівській області

Президент візьме участь у представленні Стратегії розвитку Львівської області до 2027 року та заходах з нагоди Дня рятівника”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, Глава держави зустрінеться з представниками ІТ-бізнесу, ректорами вишів та ветеранами АТО/ООС.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що Зеленський відвідає Львівську область з робочим візитом.

12 вересня в Одесі він представив команду "Слуги народу" на місцеві вибори.