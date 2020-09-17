Заседание ТКГ: обсудили перемирие, местные выборы и обмен пленными

Встреча ТКГ длилась около семи часов

Встреча ТКГ длилась около семи часов

Фото: из открытых источников

Накануне вечером завершилось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе. Стороны обсуждали вопросы обмена пленными, местные выборы на Донбассе, а также само перемирие.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента.

Так, в ОП сообщают, что участники заседания констатировали соблюдение режима прекращения огня, введенного с 27 июля этого года, несмотря на отдельные провокационные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований.

В то же время, представитель РФ Борис Грызлов обвинил Украину в выходе из соглашения о перемирии на Донбассе.

Мы с трудом добились подписания дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, но, к сожалению, сегодня Украина дезавуировала эти меры", - заявил он по результатам семичасовой встречи.

Грызлов заявил, что отказ Украины от совместной инспекции якобы означает отказ Киева от подписанных ранее дополнительных мероприятий, от уже согласованных решений в рамках контроля режима прекращения огня.

Фактически это выход Украины из соглашения от 22 июля 2020 года", - отметил он.

Помимо этого, обсудили вопрос обмена пленных, он должен состояться по принципу "всех на всех".

Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что украинцы, незаконно удерживаемые на временно оккупированных территориях, должны быть освобождены немедленно и без всяких политических условий", - говорится в сообщении Офиса президента.

Также глава украинской делегации Леонид Кравчук отреагировал на обвинения с российской стороны в том, что постановление о местных выборах не соответствует минским соглашениям.

Принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной рады Украины", - сказал Кравчук.

При этом обсуждение рабочих предложений к проектам документов о местных выборах в ОРДЛО продолжится в рамках политической группы ТКГ.

Напомним, вчера сообщалось, что в режиме видеоконференции идет встреча ТКГ.