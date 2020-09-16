Коррупция в "Слуге народа": НАБУ обвинило Венедиктову в манипуляциях

В ведомстве утверждают, что генеральная прокурорка говорила неправду с трибуны парламента

В ведомстве утверждают, что генеральная прокурорка говорила неправду с трибуны парламента

Фото из открытых источников

Во время выступления в Верховной Раде 15 сентября генпрокурорка Ирина Венедиктова манипулировала фактами о резонансных делах.

Об этом говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро, передает RegioNews.

В НАБУ уверяют, что Венедиктова сказала неправду о том, что якобы до сих пор нет материалов по делу ОАСК, и все документы, которые были необходимы для ареста судей Окружного админсуда Киева, они передали еще 23 июля.

Однако никакой реакции на поступление материалов от Венедиктовой не было.

Вместо этого ее заместитель даже отметил, что такие ходатайства рассмотреть невозможно. Впоследствии генпрокурорка же сообщила, что для рассмотрения необходимо обоснование доказательств", - говорится в заявлении НАБУ.

Также в бюро сообщили, что передали в Офис генпрокурора материалы по коррупционному делу нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко, и в этих материалах была информация о том, что нардеп просил взятку.

Однако руководительница Офиса Генпрокурора неправильно подала информацию по делу предполагаемого взяточничества нардепа.

В Бюро говорят, что таким образом, Венедиктова была проинформирована о деятельности Юрченко еще 10 августа, и для уверенности, прислали материалы в Офис генпрокурора повторно. Но генпрокурорка сказала, что к ней поступили "письмо и черновик без материалов".

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова во время выступления в парламенте заявила, что оснований для вручения подозрения "слуге народа" Юрченко недостаточно.