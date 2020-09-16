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16 сентября 2020, 16:42 10

Кабинет министров утвердил Национальную антикоррупционную стратегию

16 сентября 2020, 16:42 10
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Она должна скоординировать все ветви власти для преодоления коррупции
Она должна скоординировать все ветви власти для преодоления коррупции
Фото: Кабмин
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Правительство на заседании 16 сентября поддержало Национальную антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы, которую разработало Нацагентство по предупреждению коррупции.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Представляя стратегию, председатель НАПК Александр Новиков акцентировал внимание на том, что над документом работали все министерства. Он добавил, что ее принятие даст ожидаемый экономический эффект.

Предыдущая стратегия, по объективным оценкам, дала плюс 6 процентов ВВП. Эта стратегия, по нашим расчетам, уменьшит расходы от коррупции в размере до 200 млрд", - сказал Новиков.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил поддержать стратегию, но отправить ее на однодневную доработку с учетом дополнительных предложений.

Мы увидели в прошлый раз презентацию, мы успели поработать с документом, поэтому сейчас есть предложение поддержать документ с однодневной доработкой в ​​секретариате Кабинета Министров Украины с учетом озвученных технико-юридических правок. Решение принято", - сказал премьер-министр.

Напомним, премьер объяснил, почему в бюджете на 2021 год заложен большой дефицит.

Комментируя проект госбюджета-2021, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что документ является сбалансированным и соответствует конкретным вызовам современности.

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