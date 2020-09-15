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15 сентября 2020, 16:40 6

В Кабмине прогнозируют дефицит кадров в ОТО при ликвидации райадминистраций

15 сентября 2020, 16:40 6
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В правительстве считают, что это не является глобальной проблемой
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Министр Кабинета министров Олег Немчінов подчеркивает, что людям не стоит бояться остаться без работы в ОТО, если в рамках районирования областей будет ликвидирован РГА.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу", передает RegioNews.

"Я думаю, что у нас наоборот будет нехватка кадров на уровне ОТО. Большинство полномочий переходит на уровень объединенных территориальных общин. На самом деле уже и сейчас местные государственные администрации не имеют такой большой численности, как они имели прежде, потому что за последние 5 лет там произошло несколько сокращений. По моей информации, там есть достаточно много вакансий", - сказал Немчинов.

Как правило, добавил министр, в небольших районах жители окрестных деревень и являются теми работниками райадминистраций, поэтому они будут иметь возможность найти себя в своих населенных пунктах, где сформированы ОТО.

"Не думаю, что это будет глобальная проблема", - заметил он.

Немчинов считает, что сейчас более проблематично выглядит все-таки новый функционал местных государственных администраций и правильное и эффективное их формирование после проведения первых сессий районных советов, формирование новых районных советов там, где никогда не было районов.

Напомним, в начале сентября нардепы провалили закон о реорганизации районных госадминистраций.

министр Министерство ОТГ Кабмин правительство
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