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16 сентября 2020, 15:23 4

Премьер объяснил, почему в бюджете на 2021 год заложен большой дефицит

16 сентября 2020, 15:23 4
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По его словам, это сделано для того, чтобы не повышать налоги
По его словам, это сделано для того, чтобы не повышать налоги
Фото: КМУ
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Кабинет министров заложил в проекте государственного бюджета на 2021 год дефицит на уровне 6% от ВВП для реагирования на кризис.

Как сообщил во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмигаль, это сделано для того, чтобы не повышать налоги, передает RegioNews.

"Из-за пандемии почти каждая страна в мире увеличила дефициты своих бюджетов. Это было сделано для того, чтобы не повышать налоги и увеличить расходы на медицину и поддержать людей и бизнес", - сказал он.

По его словам бюджетный дефицит на следующий год на 1,5% меньше, чем в текущем году.

"Министерство финансов тщательно просчитало пути привлечения финансирования для покрытия такого уровня дефицита", - сказал он.

Напомним, Минфин направил в Кабмин проект госбюджета на 2021 год. Тогда же правительство утвердило проект государственного бюджета на 2021 год.

Комментируя проект госбюджета-2021, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что документ является сбалансированным и соответствует конкретным вызовам современности.

Кабмин Минфин премьер ВВП дефицит
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