Премьер объяснил, почему в бюджете на 2021 год заложен большой дефицит
Кабинет министров заложил в проекте государственного бюджета на 2021 год дефицит на уровне 6% от ВВП для реагирования на кризис.
Как сообщил во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмигаль, это сделано для того, чтобы не повышать налоги, передает RegioNews.
"Из-за пандемии почти каждая страна в мире увеличила дефициты своих бюджетов. Это было сделано для того, чтобы не повышать налоги и увеличить расходы на медицину и поддержать людей и бизнес", - сказал он.
По его словам бюджетный дефицит на следующий год на 1,5% меньше, чем в текущем году.
"Министерство финансов тщательно просчитало пути привлечения финансирования для покрытия такого уровня дефицита", - сказал он.
Напомним, Минфин направил в Кабмин проект госбюджета на 2021 год. Тогда же правительство утвердило проект государственного бюджета на 2021 год.
Комментируя проект госбюджета-2021, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что документ является сбалансированным и соответствует конкретным вызовам современности.