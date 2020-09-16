Премьер объяснил, почему в бюджете на 2021 год заложен большой дефицит

По его словам, это сделано для того, чтобы не повышать налоги

По его словам, это сделано для того, чтобы не повышать налоги

Фото: КМУ

Кабинет министров заложил в проекте государственного бюджета на 2021 год дефицит на уровне 6% от ВВП для реагирования на кризис.

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