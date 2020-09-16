В Украине три четверти граждан не одобряют работу Кабмина и Рады, - опрос

57% респондентов недовольны деятельностью президента Владимира Зеленского

57% респондентов недовольны деятельностью президента Владимира Зеленского

Фото из открытых источников

В начале сентября 2020 года больше всего среди органов центральной власти украинцы недовольны работой Кабинета министров (73%) и Верховной Рады (76%). При этом довольны деятельностью правительства и парламента по 11% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опросы Социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.

По данным опроса, 57% респондентов недовольны деятельностью президента Владимира Зеленского, удовлетворены 35% опрошенных.

Деятельностью председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова недовольны 55% украинцев довольны 23%, затруднились оценить - 23%.

Работой премьер-министра Дениса Шмыгаля недовольны - 59%, удовлетворены 14%, затруднились оценить - 27%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 3-6 сентября 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Ранее сообщалось, что на выборах в Киевсовет лидирует партия "Удар".