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16 сентября 2020, 14:09 3

В Украине три четверти граждан не одобряют работу Кабмина и Рады, - опрос

16 сентября 2020, 14:09 3
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57% респондентов недовольны деятельностью президента Владимира Зеленского
57% респондентов недовольны деятельностью президента Владимира Зеленского
Фото из открытых источников
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В начале сентября 2020 года больше всего среди органов центральной власти украинцы недовольны работой Кабинета министров (73%) и Верховной Рады (76%). При этом довольны деятельностью правительства и парламента по 11% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опросы Социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.

По данным опроса, 57% респондентов недовольны деятельностью президента Владимира Зеленского, удовлетворены 35% опрошенных.

Деятельностью председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова недовольны 55% украинцев довольны 23%, затруднились оценить - 23%.

Работой премьер-министра Дениса Шмыгаля недовольны - 59%, удовлетворены 14%, затруднились оценить - 27%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 3-6 сентября 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Ранее сообщалось, что на выборах в Киевсовет лидирует партия "Удар".

Кабмин опрос Верховная Рада парламент правительство
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