Кабінет міністрів затвердив Національну антикорупційну стратегію

Вона має скоординувати всі гілки влади для подолання корупції

Вона має скоординувати всі гілки влади для подолання корупції

Фото: Кабмін

Уряд під час засідання 16 вересня підтримав Національну антикорупційну стратегію на 2020–2024 роки, яку розробило Нацагентство з питань запобігання корупції.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Презентуючи стратегію, голова НАЗК Олександр Новіков акцентував увагу на тому, що над документом працювали всі міністерства. Він додав, що її ухвалення дасть очікуваний економічний ефект.

Попередня стратегія, за об'єктивними оцінками, дала плюс 6 відсотків ВВП. Ця стратегія, за нашими розрахунками, зменшить витрати від корупції в розмірі до 200 млрд ", - сказав Новіков.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував підтримати стратегію, але відправити її на одноденне доопрацювання з врахуванням додаткових пропозицій.

Ми побачили минулого разу презентацію, ми мали час попрацювати з документом, тому зараз є пропозиція підтримати документ з одноденним доопрацюванням у секретаріаті Кабінету Міністрів України з урахуванням озвучених техніко-юридичних правок. Рішення прийнято", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, прем'єр пояснив, чому у бюджеті на 2021 рік закладено великий дефіцит.

Коментуючи проєкт держбюджету-2021, прем`єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що документ є збалансованим і відповідає конкретним викликам сучасності.