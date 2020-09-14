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14 сентября 2020, 12:57 3

Шмыгаль прокомментировал проект госбюджета на 2021 год

14 сентября 2020, 12:57 3
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Он считает его сбалансированным
Он считает его сбалансированным
Фото: КМУ
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Проект государственного бюджета на 2021 год, который правительство внесет на рассмотрение Верховной Рады, является сбалансированным и соответствует конкретным вызовам современности.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

"Сегодня правительство подаст проект госбюджета на 2021 год в Верховную Раду. Проект основного финансового документа страны является сбалансированным и соответствует конкретным вызовам современности. Основное внимание: поддержка граждан и бизнеса, новый толчок развитию регионов, продолжение обновления инфраструктуры. В проекте бюджета увеличены как социальная составляющая, так и расходы развития. Правительство рассчитывает на конструктивное сотрудничество с парламентом и оперативное принятие этого документа”, - отметил премьер-министр.

По словам министра финансов Сергея Марченко, проект бюджета-2021 является реалистичным и сбалансированным, основывается на макроэкономическом прогнозе, который был принят правительством в июле этого года.

"По сути это бюджет возможностей для развития экономики и поддержки наших граждан и бизнеса в условиях "перезапуска” экономики после удара пандемии коронавирусной болезни”, - сказал он.

Напомним, Минфин направил в Кабмин проект госбюджета на 2021 год. Тогда же правительство утвердило проект государственного бюджета на 2021 год.

Кабмин бюджет Минфин премьер правительство
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