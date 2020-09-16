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16 сентября 2020, 10:40 3

В парламенте объяснили, почему потратили 35 млрд грн из коронавирусного фонда на дороги

16 сентября 2020, 10:40 3
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В парламенте рассказали, почему из коронавирусного фонда на дороги ушли почти 35 млрд гривен.

Как передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина", заместитель председателя бюджетного комитета Александр Трухин ("Слуга народа") сообщил, что строительство дорог - это возможность доставить больного вовремя в больницу.

"Это не только сообщение между населенными пунктами. Это еще и рабочие места. Если человек теряет работу или временно не получает зарплату, можно давать ему рыбу. А можно дать удочку, чтобы он сам поймал эту рыбу", - считает он.

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан считает, что хорошие дороги - "лицо" государства.

"Однако есть немало других инфраструктурных проектов, которые также требуют безотлагательного финансирования, особенно во время пандемии. Это, в частности, строительство больниц и их оснащение современным оборудованием", - сказал чиновник.

Напомним, ранее в Минфине рассказали, сколько средств ушло на борьбу с COVID-19.

коронавирус фонд дороги ремонт дорог парламент
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