Степанов официально подтвердил, что баллотируется в Одесский облсовет

Он говорит, что согласился усилить команду президента в регионе

Он говорит, что согласился усилить команду президента в регионе

Фото: Facebook

Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что будет баллотироваться в Одесский областной совет от партии "Слуга народа".

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Я принял решение усилить команду Президента в Одесской области и согласился возглавить список партии "Слуга Народа" в Областной совет", - написал министр.

Он добавил, что работает в команде президента Владимира Зеленского на должности Министра здравоохранения, а также назвал себя не политиком, а государственным менеджером.

Исторически так сложилось - мне не безразличен Одесский регион. Вместе со всей страной, Одесская область заслуживает на реальные изменения, которые начал президент", - отметил Степанов.

Он также высказал мнение, что реализовать эти изменения возможно только при наличии команды Зеленского в местной власти.

Напомним, как сообщалось ранее, глава Минздрава будет баллотироваться в Одесский облсовет от "Слуги народа".

12 сентября в Одессе Зеленский представил команду "Слуги народа" к местным выборам.