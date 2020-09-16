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16 сентября 2020, 14:11 8

Степанов официально подтвердил, что баллотируется в Одесский облсовет

16 сентября 2020, 14:11 8
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Он говорит, что согласился усилить команду президента в регионе
Он говорит, что согласился усилить команду президента в регионе
Фото: Facebook
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Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что будет баллотироваться в Одесский областной совет от партии "Слуга народа".

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Я принял решение усилить команду Президента в Одесской области и согласился возглавить список партии "Слуга Народа" в Областной совет", - написал министр.

Он добавил, что работает в команде президента Владимира Зеленского на должности Министра здравоохранения, а также назвал себя не политиком, а государственным менеджером.

Исторически так сложилось - мне не безразличен Одесский регион. Вместе со всей страной, Одесская область заслуживает на реальные изменения, которые начал президент", - отметил Степанов.

Он также высказал мнение, что реализовать эти изменения возможно только при наличии команды Зеленского в местной власти.

Напомним, как сообщалось ранее, глава Минздрава будет баллотироваться в Одесский облсовет от "Слуги народа".

12 сентября в Одессе Зеленский представил команду "Слуги народа" к местным выборам.

Одесса Слуга народа Минздрав облсовет Максим Степанов Местные выборы
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