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16 сентября 2020, 13:25 7

Марина Порошенко официально заявила, что идет в Киевсовет от "ЕС" на местных выборах

16 сентября 2020, 13:25 7
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Жена пятого президента Украины Петра Порошенко - Марина Порошенко - возглавила список партии "Европейская солидарность" на местных выборах в Киевсовет.

Об этом она заявила на съезде "ЕС", сообщает RegioNews.

Выступая на съезде, Марина Порошенко объяснила, что идет в политику, поскольку ей не безразлично, что будет с Украиной и как будет развиваться Киев. Отдельно она остановилась на развитии столичной инфраструктуры.

"Именно поэтому наша команда в 2018 году обновили государственные строительные нормы, используя европейские стандарты и лучшие примеры европейских столиц. И мое решение баллотироваться в киевский городской совет не в последнюю очередь обусловлено тем, чтобы эти нормы не оставались на бумаге, а воплощались в жизнь", - отметила она.

Отметим, что Петр Порошенко в Telegram прокомментировал такое решение партии.

"Я очень благодарен Марине за поддержку в трудные годы моего президентства. Теперь самое время, чтобы я подставил плечо Марине в ее служении киевской общине", - написал он.

Порошенко считает, что Марина "идет вместе с профессиональной патриотической командой, которая должна сформировать наибольшую фракцию.

Напомним, накануне был опубликован результат опроса, согласно которому, "Слуги народа" на выборах в Киевсовет обошли "Евросолидарность" и теперь занимают второе место среди предпочтений избирателей.

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