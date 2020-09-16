Марина Порошенко официально заявила, что идет в Киевсовет от "ЕС" на местных выборах
Жена пятого президента Украины Петра Порошенко - Марина Порошенко - возглавила список партии "Европейская солидарность" на местных выборах в Киевсовет.
Об этом она заявила на съезде "ЕС", сообщает RegioNews.
Выступая на съезде, Марина Порошенко объяснила, что идет в политику, поскольку ей не безразлично, что будет с Украиной и как будет развиваться Киев. Отдельно она остановилась на развитии столичной инфраструктуры.
"Именно поэтому наша команда в 2018 году обновили государственные строительные нормы, используя европейские стандарты и лучшие примеры европейских столиц. И мое решение баллотироваться в киевский городской совет не в последнюю очередь обусловлено тем, чтобы эти нормы не оставались на бумаге, а воплощались в жизнь", - отметила она.
Отметим, что Петр Порошенко в Telegram прокомментировал такое решение партии.
"Я очень благодарен Марине за поддержку в трудные годы моего президентства. Теперь самое время, чтобы я подставил плечо Марине в ее служении киевской общине", - написал он.
Порошенко считает, что Марина "идет вместе с профессиональной патриотической командой, которая должна сформировать наибольшую фракцию.
Напомним, накануне был опубликован результат опроса, согласно которому, "Слуги народа" на выборах в Киевсовет обошли "Евросолидарность" и теперь занимают второе место среди предпочтений избирателей.