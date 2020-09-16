Марина Порошенко официально заявила, что идет в Киевсовет от "ЕС" на местных выборах

Политическая сила обещает сделать Киев настоящей европейской столицей

Политическая сила обещает сделать Киев настоящей европейской столицей

Об этом она заявила на съезде "ЕС", сообщает RegioNews.

Выступая на съезде, Марина Порошенко объяснила, что идет в политику, поскольку ей не безразлично, что будет с Украиной и как будет развиваться Киев. Отдельно она остановилась на развитии столичной инфраструктуры.

"Именно поэтому наша команда в 2018 году обновили государственные строительные нормы, используя европейские стандарты и лучшие примеры европейских столиц. И мое решение баллотироваться в киевский городской совет не в последнюю очередь обусловлено тем, чтобы эти нормы не оставались на бумаге, а воплощались в жизнь", - отметила она.

Отметим, что Петр Порошенко в Telegram прокомментировал такое решение партии.

"Я очень благодарен Марине за поддержку в трудные годы моего президентства. Теперь самое время, чтобы я подставил плечо Марине в ее служении киевской общине", - написал он.

Порошенко считает, что Марина "идет вместе с профессиональной патриотической командой, которая должна сформировать наибольшую фракцию.

Напомним, накануне был опубликован результат опроса, согласно которому, "Слуги народа" на выборах в Киевсовет обошли "Евросолидарность" и теперь занимают второе место среди предпочтений избирателей.