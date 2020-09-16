Роман Гах идет в главы Борщаговской ОТГ от "Слуги народа"

Имея большой опыт в жилсервисе Гах хорошо понимает, с какими проблемами сталкиваются члены общины

Имея большой опыт в жилсервисе Гах хорошо понимает, с какими проблемами сталкиваются члены общины

Фото: из открытых источников

Об этом Гах сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

"Реформа децентрализации подарила нам возможность объединиться и создать действительно перспективную Борщаговской ОТГ. Жизнь в объединенной общине дает нам большие возможности по улучшению инфраструктуры, благоустройства и решения насущных проблем. Для этого у нас будет собственный бюджет ОТГ - принципиально иной, чем бюджеты отдельных сельского, поселкового или городского советов. В нем будет оставаться большая часть налогов, которая платится у нас в общине. Мы будем иметь больше финансов и инструментов для улучшения жизни в наших селах", - отметил кандидат.

Роман Гах напомнил, что 11 лет возглавляет жилсервисы, которые обслуживают жилые комплексы на Софиевской Борщаговке, поэтому хорошо понимает, с какими проблемами сталкиваются члены общины. "Вы меня хорошо знаете, а я понимаю проблемы Борщаговской ОТГ. Будучи депутатом сельского совета, я только убедился, что решать проблемы самостоятельно или с небольшим количеством единомышленников в нынешней системе практически невозможно", - написал он.

Гах сообщил, что к нему обратилась партия "Слуга народа" с предложением пойти от этой политсилы в главы Борщаговской ОТГ.

"Слуга народа" является партией, которая последовательно выступает за изменения на всех уровнях, и имеет наибольшую поддержку избирателей сегодня. Я понимаю, что немало проблем Борщаговской ОТГ можно решить лишь объединив усилия с центральной властью. Например, строительство "малой окружной" дороги, которая должна разгрузить ситуацию с пробками, которые так донимают жителей общины. У меня есть четкое видение и пошаговый план, как в следующие 5 лет решить кричащие проблемы общества. Поэтому я принял решение уйти в главы Борщаговской ОТГ от партии "Слуга народа", - отметил он.

Роман Гах призвал людей, которым небезразлично будущее Борщаговской ОТГ и которые имеют собственное видение того, что нужно сделать в первую очередь – писать свои предложения. "Я хочу быть с вами в конструктивном диалоге", - отметил Гах.

Справка: Роман Гах родился 6 сентября 1973 года в Боярке.

В 1990 году окончил Боярскую среднюю школу №1. Работал на Жулянском машиностроительном заводе по специальности электромонтер. С 1998 года начал заниматься предпринимательской деятельностью в сфере пассажирских перевозок.

В 2009 году возглавил частное предприятие "Житлосервис "Софиевка", директором которого является и сегодня. В 2012 также по совместительству возглавил частное предприятие "Житлосервис "Софиевка Клубный". Сейчас Роман Гах - руководитель обслуживающих компаний ЖК "София", ЖК "Клубный", ЖК "Резиденция". Соучредитель компаний ООО "Укрлинк Групп" и ООО "Виздом Групп".

С 2014 года занимается волонтерской деятельностью, лично ездил на Донбасс в 2015 году, где оказывал помощь гражданскому населению, пострадавшему от вооруженного конфликта.

В 2015 году избран депутатом Софиевско-Борщаговского сельского совета.

Женат, имеет двух сыновей и дочь.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области сформировали 9 избирательных округов.