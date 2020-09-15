В Винницкой области "Слуги народа" представили кандидатов на местные выборы

Президента Зеленского на презентации кандидатов не было

Президента Зеленского на презентации кандидатов не было

Фото: Facebook

Сегодня, 15 сентября, на конференции Винницкой областной организации партии "Слуга народа" состоялось выдвижение кандидатов в областной и городской советы.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат Ирина Борзова, передает RegioNews.

Мы сформировали команды до 46 объединенных территориальных общин Винницкой области", - сообщила Борзова.

Кандидатом на должность Винницкого городского головы от партии "Слуга народа" был официально выдвинут председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Список в Винницкий областной совет от партии "Слуга народа" возглавил полковник авиации и пилот крупнейшего в мире грузоподъемного самолета Ан-225 "Мрия" Владимир Мазуренко.

В список кандидатов в областной совет вошли первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная и кандидат медицинских наук Владимир Костюк.

Во время презентации были названы также кандидаты в депутаты Винницкого городского совета от "Слуги народа".

В список вошли предприниматель и участник боевых действий Константин Корженко, архитектор Виталий Плясовица, предприниматель Михаил Ганчук, директор команды Лиги смеха "Винницкие" Александр Теренчук, общественный деятель и волонтер Диана Подолянчук и предприниматель Сергей Плихта.

Напомним, стали известны все кандидаты в меры областных центров от "Слуги народа", на съезде представили 23 кандидата.