Полиция составила 34 протокола за нарушение карантина на Тернопольщине
В Тернопольской области правоохранители составили 34 админпротокола за нарушение правил карантина.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области, передает RegioNews.
В частности, на территориях с "красным" уровнем эпидемиологической опасности было зафиксировано 24 нарушения.
Протоколы составлены в отношении владельцев заведений общественного питания за непрекращение работы - 11, в отношении водителей и перевозчиков за осуществление пассажирских перевозок - 5, относительно продавцов за торговлю без одетых средств индивидуальной защиты - 2 и другие", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что продолжают документировать нарушения в населенных пунктах, отнесенных к "оранжевой" зоне.
Зафиксированы случаи, когда владельцы магазинов не придерживались карантинных требований, продавцы торговали без одетых средств индивидуальной защиты, а также перевозчики не следили за тем, чтобы пассажиры были в масках", - отмечают правоохранители.
Кроме того, в Лановецком районе полицейские составили протокол на заведующего сельского клуба за проведение дискотеки.
Напомним, 4 сентября стало известно, что Тернополь несмотря на "красную" зону не будет закрывать школы и детсады. Решение приняли в пятницу во время заседания городского штаба.
В тот же день в полиции отреагировали на отказ Тернополя усиливать карантин.
Позже полиция начала составлять протоколы, так как несмотря на запрет, некоторые школы и садики города до сих пор работают.