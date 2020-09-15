Полиция составила 34 протокола за нарушение карантина на Тернопольщине

Больше всего нарушений зафиксировано в заведениях общественного питания

Больше всего нарушений зафиксировано в заведениях общественного питания

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области, передает RegioNews.

В частности, на территориях с "красным" уровнем эпидемиологической опасности было зафиксировано 24 нарушения.

Протоколы составлены в отношении владельцев заведений общественного питания за непрекращение работы - 11, в отношении водителей и перевозчиков за осуществление пассажирских перевозок - 5, относительно продавцов за торговлю без одетых средств индивидуальной защиты - 2 и другие", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что продолжают документировать нарушения в населенных пунктах, отнесенных к "оранжевой" зоне.

Зафиксированы случаи, когда владельцы магазинов не придерживались карантинных требований, продавцы торговали без одетых средств индивидуальной защиты, а также перевозчики не следили за тем, чтобы пассажиры были в масках", - отмечают правоохранители.

Кроме того, в Лановецком районе полицейские составили протокол на заведующего сельского клуба за проведение дискотеки.

Напомним, 4 сентября стало известно, что Тернополь несмотря на "красную" зону не будет закрывать школы и детсады. Решение приняли в пятницу во время заседания городского штаба.

В тот же день в полиции отреагировали на отказ Тернополя усиливать карантин.

Позже полиция начала составлять протоколы, так как несмотря на запрет, некоторые школы и садики города до сих пор работают.