17:07  15 сентября
Если Фокин не придет в Раду, за его заявления будет отвечать Кравчук – Качура
19:11  15 сентября
На выборах в Киевсовет лидирует партия "Удар" - РЕЙТИНГ
17:54  15 сентября
На Донбассе за сутки подорвались трое украинских военных
UA | RU
UA | RU
15 сентября 2020, 18:20 6

Полиция составила 34 протокола за нарушение карантина на Тернопольщине

15 сентября 2020, 18:20 6
Читайте також українською мовою
Больше всего нарушений зафиксировано в заведениях общественного питания
Больше всего нарушений зафиксировано в заведениях общественного питания
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Тернопольской области правоохранители составили 34 админпротокола за нарушение правил карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области, передает RegioNews.

В частности, на территориях с "красным" уровнем эпидемиологической опасности было зафиксировано 24 нарушения.

Протоколы составлены в отношении владельцев заведений общественного питания за непрекращение работы - 11, в отношении водителей и перевозчиков за осуществление пассажирских перевозок - 5, относительно продавцов за торговлю без одетых средств индивидуальной защиты - 2 и другие", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что продолжают документировать нарушения в населенных пунктах, отнесенных к "оранжевой" зоне.

Зафиксированы случаи, когда владельцы магазинов не придерживались карантинных требований, продавцы торговали без одетых средств индивидуальной защиты, а также перевозчики не следили за тем, чтобы пассажиры были в масках", - отмечают правоохранители.

Кроме того, в Лановецком районе полицейские составили протокол на заведующего сельского клуба за проведение дискотеки.

Напомним, 4 сентября стало известно, что Тернополь несмотря на "красную" зону не будет закрывать школы и детсады. Решение приняли в пятницу во время заседания городского штаба.

В тот же день в полиции отреагировали на отказ Тернополя усиливать карантин.

Позже полиция начала составлять протоколы, так как несмотря на запрет, некоторые школы и садики города до сих пор работают.

карантин нарушения полиция Тернополь штраф
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
ОБСЕ зафиксировала ряд нарушений со стороны оккупантов
15 сентября 2020, 17:24
"Красная зона": в Ивано-Франковске откроют школы несмотря на запрет
15 сентября 2020, 15:36
Перестрелка в Никополе: полицейские задержали подозреваемых в убийстве двух человек
15 сентября 2020, 12:19
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Консервы" Богдана. Как увольнение главы Черниговской ОГА связано с реинкарнацией бывшего соратника Зеленского
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Буковине
Все публикации »
Кирилл Молчанов
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »