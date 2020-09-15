17:07  15 сентября
Если Фокин не придет в Раду, за его заявления будет отвечать Кравчук – Качура
19:11  15 сентября
На выборах в Киевсовет лидирует партия "Удар" - РЕЙТИНГ
17:54  15 сентября
На Донбассе за сутки подорвались трое украинских военных
UA | RU
UA | RU
15 сентября 2020, 17:24 3

ОБСЕ зафиксировала ряд нарушений со стороны оккупантов

15 сентября 2020, 17:24 3
Читайте також українською мовою
На неподконтрольной правительству Украины территории проводят инженерные работы по созданию новых и укреплению имеющихся позиций
На неподконтрольной правительству Украины территории проводят инженерные работы по созданию новых и укреплению имеющихся позиций
Фото: скрин видео
Читайте також
українською мовою

По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 14 сентября 2020 года, во время выполнения наблюдательного полета БПЛА СММ ОБСЕ было зафиксировано ряд нарушений со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, 11 сентября на Донетчине, в населенном пункте Зайцево, впервые зафиксировано 40-метровую траншею, начинающуюся со двора частного дома и проходящую в северо-западном направлении, а вблизи Лозового отмечено укрепление существующей позиции.

12 сентября вблизи населенного пункта Молодежное Луганской области за пределами участка разведения в районе населенного пункта Золотое Специальная мониторинговая миссия задокументировала новую траншею (длиной 5 метров), рядом с которой была куча угля.

13 сентября вблизи Докучаевска Донецкой области неподалеку блокпоста вооруженных формирований наблюдатели миссии видели свежую 10-метровую траншею и бункер за блокпостом.

По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 14 сентября 2020 года, во время выполнения наблюдательного полета БПЛА СММ ОБСЕ...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 15 сентября 2020 г.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что на оккупированном Донбассе дела идут плохо.

Донбасс ООС нарушения ОБСЕ оккупанты Донецкая область Луганская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Если Фокин не придет в Раду, за его заявления будет отвечать Кравчук – Качура
15 сентября 2020, 17:07
Все лидеры "нормандской четверки" дали согласие на проведение саммита - Зеленский
15 сентября 2020, 15:38
Жители Харькова незаконно вывезли в "ДНР" продукты на 8,5 миллионов гривен
15 сентября 2020, 14:22
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Консервы" Богдана. Как увольнение главы Черниговской ОГА связано с реинкарнацией бывшего соратника Зеленского
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Буковине
Все публикации »
Кирилл Молчанов
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »