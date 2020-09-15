ОБСЕ зафиксировала ряд нарушений со стороны оккупантов
По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 14 сентября 2020 года, во время выполнения наблюдательного полета БПЛА СММ ОБСЕ было зафиксировано ряд нарушений со стороны российско-оккупационных войск.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
В частности, 11 сентября на Донетчине, в населенном пункте Зайцево, впервые зафиксировано 40-метровую траншею, начинающуюся со двора частного дома и проходящую в северо-западном направлении, а вблизи Лозового отмечено укрепление существующей позиции.
12 сентября вблизи населенного пункта Молодежное Луганской области за пределами участка разведения в районе населенного пункта Золотое Специальная мониторинговая миссия задокументировала новую траншею (длиной 5 метров), рядом с которой была куча угля.
13 сентября вблизи Докучаевска Донецкой области неподалеку блокпоста вооруженных формирований наблюдатели миссии видели свежую 10-метровую траншею и бункер за блокпостом.
По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 14 сентября 2020 года, во время выполнения наблюдательного полета БПЛА СММ ОБСЕ...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 15 сентября 2020 г.
Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что на оккупированном Донбассе дела идут плохо.