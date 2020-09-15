ОБСЕ зафиксировала ряд нарушений со стороны оккупантов

На неподконтрольной правительству Украины территории проводят инженерные работы по созданию новых и укреплению имеющихся позиций

На неподконтрольной правительству Украины территории проводят инженерные работы по созданию новых и укреплению имеющихся позиций

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По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 14 сентября 2020 года, во время выполнения наблюдательного полета БПЛА СММ ОБСЕ было зафиксировано ряд нарушений со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, 11 сентября на Донетчине, в населенном пункте Зайцево, впервые зафиксировано 40-метровую траншею, начинающуюся со двора частного дома и проходящую в северо-западном направлении, а вблизи Лозового отмечено укрепление существующей позиции.

12 сентября вблизи населенного пункта Молодежное Луганской области за пределами участка разведения в районе населенного пункта Золотое Специальная мониторинговая миссия задокументировала новую траншею (длиной 5 метров), рядом с которой была куча угля.

13 сентября вблизи Докучаевска Донецкой области неподалеку блокпоста вооруженных формирований наблюдатели миссии видели свежую 10-метровую траншею и бункер за блокпостом.

По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 14 сентября 2020 года, во время выполнения наблюдательного полета БПЛА СММ ОБСЕ... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 15 сентября 2020 г.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что на оккупированном Донбассе дела идут плохо.