Перестрелка в Никополе: полицейские задержали подозреваемых в убийстве двух человек

К двойному убийству причастны двое братьев

К двойному убийству причастны двое братьев

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Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве двух мужчин, которые умерли от огнестрельных ранений в городской больнице Никополя Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, передает RegioNews.

Сотрудники управления уголовного розыска и Никопольского отдела полиции установили, что к двойному убийству причастны двое братьев - местные жители 26 и 33-х лет", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 14 сентября около 5 часов утра между группой мужчин возник конфликт, во время которого подозреваемые смертельно ранили мужчин 23-х и 29 лет. Сами напавшие также получили ранения и обратились в травматологический пункт.

Во время осмотра места преступления, обыска автомобилей и помещений полицейские изъяли ряд вещественных доказательств, в частности стреляные гильзы, патроны, балаклавы, молотки.

Сейчас двое мужчин задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им грозит уголовная ответственность по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы, или пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в городской больнице Никополя умерли от огнестрельных ранений двое мужчин, которых привез неизвестный человек.