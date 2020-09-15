"Слуга народа" обсудит изменения в постановление о местных выборах

Дело касается проведения голосования в оккупированной части Донбасса

Дело касается проведения голосования в оккупированной части Донбасса

Фото: Facebook

Фракция "Слуга народа" соберется на заседание для обсуждения возможности внесения изменений в постановление о местных выборах.

Об этом сообщил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова", передает RegioNews.

Сейчас многие депутаты воспринимают этот факт, что мы якобы должны идти по указанию господина Козака. Мы будем иметь отдельную фракцию по этому вопросу. Пригласили господина Резникова, потому что он непосредственный участник этих переговоров, для того, чтобы внести полную ясность в этот вопрос", - сказал Арахамия.

По его словам, этот вопрос планируют рассмотреть согласно повестке дня парламента в пятницу, 18 сентября.

Однако руководитель фракции не уверен, успеют ли депутаты дойти до рассмотрения этого постановления.

Он также высказал мнение, что заявление представителя РФ в "нормандском формате" Дмитрия Козака о согласовании с Украиной внесения изменений в постановление о выборах, является "чисто политическим заявлением".

А с другой стороны - если мы это проголосуем, это разблокирует многие другие процессы на пути к миру, нормандской встречи и так далее. И надо сейчас выбирать - будем делать парламентские дискуссии со всеми фракциями, будем это обсуждать", - добавил Арахамия.

Напомним, 11 сентября стало известно, что в Берлине на переговорах политсоветников стран "нормандской четверки" стороны договорились, что Верховная Рада рассмотрит изменения в постановление о выборах в оккупированном Донбассе.

Позже представители террористической "ДНР" заявили, что требуют от Украины внести изменения в постановление о проведении местных выборов.