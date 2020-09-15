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15 сентября 2020, 10:06 5

"Могут возникнуть беспорядки": Зеленский считает, что на оккупированном Донбассе дела идут плохо

15 сентября 2020, 10:06 5
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По его мнению, украинцы по эту сторону границы живут лучше
По его мнению, украинцы по эту сторону границы живут лучше
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сможет ли Украина реально вернуть оккупированные территории и не было бы проще заморозить конфликт, как, например, в Молдавии, где Приднестровье.

Как передает RegioNews, об этом Зеленский рассказал в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.

Я знаю, что есть те, кто был бы за то, чтобы Донбасс стал чем-то вроде Приднестровья или Абхазии. Хотя он гораздо больше. Здесь проживает три миллиона украинцев, что больше, чем в некоторых странах Европы. Многие из этих людей больны коронавирусом, мы там имеем дело с гуманитарной катастрофой", - сообщил он.

По его словам, люди, которые живут на оккупированной части Донбасса, могут видеть лучшую жизнь за линией разграничения.

Люди, которые живут на оккупированной части Донбасса, могут видеть, как украинцы живут по ту сторону фронта, а именно - лучше. У шахтеров на оккупированном Донбассе дела идут плохо: они не получают нормальной заработной платы и вынуждены платить за воду и электричество по высокой цене. Если терпение людей там в какой-то момент иссякнет, могут возникнуть беспорядки”, - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента назвали детали следующего обмена пленными.

ОРДЛО Донбасс Владимир Зеленский конфликт президент
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