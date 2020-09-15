Ситуация на Донбассе: боевики трижды нарушили "минские" договоренности

Выстрелы были неприцельными, никто из военных не пострадал

Выстрелы были неприцельными, никто из военных не пострадал

Фото: из открытых источников

За предыдущие сутки, 14 сентября, вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. Украинские военные огонь в ответ не открывали.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, нарушение режима прекращения огня было зафиксировано вблизи Авдеевки и Марьинки. На этих участках задокументировано неприцельный огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - отметили в штабе.

Кроме того, в районе населенного пункта Пищевик был обнаружен вражеский БПЛА, который пересек линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен.

От начала текущих суток, 15 сентября, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение перемирия.