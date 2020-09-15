Большинство мэров хотели стать кандидатами от "Слуги народа” на местных выборах, - Зеленский

Президент считает, что мэры за много лет при власти почти не решали проблемы людей

Президент считает, что мэры за много лет при власти почти не решали проблемы людей

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мэры многих городов проявили желание стать кандидатами на местных выборах от "Слуги народа", однако им отказали.

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