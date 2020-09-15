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15 сентября 2020, 10:08 5

Большинство мэров хотели стать кандидатами от "Слуги народа” на местных выборах, - Зеленский

15 сентября 2020, 10:08 5
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Президент считает, что мэры за много лет при власти почти не решали проблемы людей
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мэры многих городов проявили желание стать кандидатами на местных выборах от "Слуги народа", однако им отказали.

Об этом он заявил в интервью Wiener Zeitung, передает Regionews со ссылкой на УНН.

"Мы отказались. Многие из этих мэров находились при власти от 10 до 20 лет. И что они сделали? Парки и фонтаны созданы вместо того, чтобы решать проблемы. Многие саботировали государственные меры по борьбе с коронавирусом, такие как требование масок и разрешенные массовые мероприятия, потому что это приносит популярность”, — сказал Зеленский.

Он добавил, что руководство "Слуги народа" решило предложить своих кандидатов, даже если они не так хорошо известны".

Напомним, на прошлой неделе "Слуги народа" представили свою команду на выборах в Кременчугском районе Полтавщины.

Кроме этого, в Одессе Зеленский представил команду "Слуги народа" на местных выборах.

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