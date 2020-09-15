"Слуга народу" обговорить зміни в постанову про місцеві вибори

Справа стосується проведення голосування в окупованій частині Донбасу

Справа стосується проведення голосування в окупованій частині Донбасу

Фото: Facebook

Фракція "Слуга народу" збереться на засідання для обговорення можливості внесення змін у постанову про місцеві вибори.

Про це повідомив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "Свобода слова", передає RegioNews.

Зараз багато депутатів сприймають цей факт, що ми нібито повинні йти за вказівкою пана Козака. Ми будемо мати окрему фракцію по цьому питанню. Запросили пана Резнікова, тому що він безпосередній учасник цих перемовин, для того, щоб внести повну ясність у це питання”, - сказав Арахамія.

За його словами, це питання планують розглянути згідно порядку денного парламенту у п’ятницю, 18 вересня.

Однак керівник фракції не впевнений, чи встигнуть депутати дійти до розгляду цієї постанови.

Він також висловив думку, що заява представника РФ у "нормандському форматі" Дмитра Козака про погодження з Україною внесення змін до постанови про вибори, є "чисто політичною заявою".

А з іншого боку - якщо ми це проголосуємо, то це розблоковує багато інших процесів на шляху до миру, нормандської зустрічі й таке інше. І треба зараз обирати - будемо робити парламентські дискусії з усіма фракціями, будемо це обговорювати", – додав Арахамія.

Нагадаємо, 11 вересня стало відомо, що в Берліні на переговорах політрадників країн "нормандської четвірки" сторони домовилися, що Верховна Рада розгляне зміни до постанови про вибори на окупованому Донбасі.

Пізніше представники терористичної "ДНР” заявили, що вимагають від України внести зміни до постанови про проведення місцевих виборів.