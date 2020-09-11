Минские договоренности выполнить невозможно – Леонид Кравчук
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что Минские договоренности выполнить невозможно, и полагается на переговоры в "нормандском формате".
Об этом он сказал в интервью "Радио НВ", сообщает RegioNews.
По словам Леонида Кравчука, выполнение Минских договоренностей сейчас невозможно через различные позиции Украины и России относительно проведения выборов на временно неподконтрольной территории Донбасса.
Мы в довольно непростой ситуации: есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены, учитывая понятные причины. Но согласно международным договоренностям, такие сделки не могут быть отменены одной стороной. Нужно искать выход через "нормандский формат", - пояснил он.
Кравчук надеется также, что спорные вопросы удастся решить'во время предстоящей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в Берлине, поскольку другого выхода из ситуации он не видит.
Напомним, сегодня в Берлине начались переговоры "нормандских советников".