В зоне ООС сохраняется тишина – штаб

Потерь среди украинских военных нет

Потерь среди украинских военных нет

Фото: Facebook

С начала текущих суток, 13 сентября, в полосах ответственности наших бригад сохраняется режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В то же время определены подразделения Объединенных сил готовятся к участию в Стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия – 2020".

Подразделения ГСЧС совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Украины ликвидировали очаги пожаров в районах населенных пунктов Крымское и Катериновка на Луганщине.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 сентября, на всех участках ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника зафиксировано не было.