В зоне ООС сохраняется тишина – штаб
Потерь среди украинских военных нет
Потерь среди украинских военных нет
С начала текущих суток, 13 сентября, в полосах ответственности наших бригад сохраняется режим прекращения огня.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
В то же время определены подразделения Объединенных сил готовятся к участию в Стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия – 2020".
Подразделения ГСЧС совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Украины ликвидировали очаги пожаров в районах населенных пунктов Крымское и Катериновка на Луганщине.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 12 вересня 2020 р.
Напомним, за прошедшие сутки, 12 сентября, на всех участках ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника зафиксировано не было.
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