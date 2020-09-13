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В зоне ООС сохраняется тишина – штаб
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13 сентября 2020, 09:57 1

В зоне ООС сохраняется тишина – штаб

13 сентября 2020, 09:57 1
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Фото: Facebook
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С начала текущих суток, 13 сентября, в полосах ответственности наших бригад сохраняется режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В то же время определены подразделения Объединенных сил готовятся к участию в Стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия – 2020".

Подразделения ГСЧС совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Украины ликвидировали очаги пожаров в районах населенных пунктов Крымское и Катериновка на Луганщине.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 12 вересня 2020 р.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 сентября, на всех участках ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника зафиксировано не было.

Донбасс ООС пожар учения обстрелы штаб ГСЧС
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