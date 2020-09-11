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11 сентября 2020, 18:06 3

Нардеп из "Слуги народа" отверг возможность инспектирования позиций ВСУ боевиками в будущем

11 сентября 2020, 18:06 3
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Инспектирование должно было состояться 10 сентября
Инспектирование должно было состояться 10 сентября
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К идее совместного с боевиками инспектирования позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе не будут возвращаться после того, как Офис президента отменил запланированную на 10 сентября инспекцию.

Об этом заявил в эфире "Радио Свобода" депутат из фракции "Слуги народа” Богдан Яременко, передает RegioNews.

"Нет будущего у этого процесса”, — сказал Яременко.

Он добавил, что этот процесс верификации отменен окончательно.

Напомним, 9 сентября состоялась встреча ТКГ в видеоформате. Стороны согласовали "инспектирование" украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы в Донецкой области. Вопросы логистики и гарантии безопасности должна обеспечить Украина.

Впоследствии СМИ сообщили, что "инспекция" под Шумами не состоится, а позже в Офисе президента объяснили срыв "инспекции" позиций ВСУ под Шумами.

Вскоре после этого боевики обстреляли украинские позиции вблизи Шумов. Позже Леонид Кравчук заявил, что перенос инспектирования возле Шумов не является срывом Минских соглашений.

Донбасс война боевики Слуга народа ВСУ
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