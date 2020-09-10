Полиция открыла еще 9 дел из-за нарушений перед выборами

Всего полиция расследует 13 уголовных производств

Всего полиция расследует 13 уголовных производств

Фото: flickr

За прошедшие сутки правоохранители получили 55 заявлений и сообщений о нарушении избирательного кодекса.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

По факту нарушений правоохранители возбудили 9 уголовных производств в Киеве, а также в Закарпатской, Одесской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Луганской областях.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 119 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом", - говорится в сообщении.

По информации Нацполиции, в основном нарушения связаны с порядком ведения агитации, подкупом избирателей, порчей агитматериалов, порядком ведения регистрации избирателей и порядком финансирования партий.

Напомним, в Запорожье зафиксировали массовую смену избирательных адресов, гражданам предлагали за это денежное вознаграждение.

9 сентября полиция зафиксировала 64 случая нарушения избирательного законодательства, также следователи начали четыре уголовных производства.