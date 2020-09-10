Поліція відкрила ще 9 справ через порушення перед виборами

Загалом поліція розслідує 13 кримінальних проваджень

Загалом поліція розслідує 13 кримінальних проваджень

Фото: flickr

За минулу добу правоохоронці отримали 55 заяв та повідомлень про порушення виборчого кодексу.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

За фактом порушень правоохоронці порушили 9 кримінальних проваджень у Києві, а також у Закарпатській, Одеській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Луганській областях.

Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 119 заяв і повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Нацполіції, здебільшого порушення пов'язані з порядком ведення агітації, підкупом виборців, псуванням агітматеріалів, порядком ведення реєстрації виборців та порядком фінансування партій.

Нагадаємо, у Запоріжжі зафіксували масову зміну виборчих адрес, громадянам пропонували за це грошову винагороду.

9 вересня поліція зафіксувала 64 випадки порушення виборчого законодавства, слідчі розпочали чотири кримінальні провадження.