В Запорожье зафиксировали массовую смену избирательных адресов

Гражданам предлагали за это денежное вознаграждение

Гражданам предлагали за это денежное вознаграждение

Фото: flickr

В Запорожье полиция разоблачила попытку массового изменения избирательных адресов с целью фальсификации местных выборов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает RegioNews.

В полиции отмечают, что сообщение о факте массового подвоза граждан в отделение ведения реестра избирателей с целью изменения адресов поступило 9 сентября.

По данным следствия, начиная с 5 сентября в Запорожском отделении ведения реестра избирателей свои избирательные адреса изменили более 400 жителей города.

Правоохранители провели опрос граждан, находившихся в помещении. Они объяснили, что хотят изменить избирательные адреса с основного места проживания в городе Запорожье на другие населенные пункты, расположенные на территории Запорожского района. Однако все опрошенные называли неубедительные и путаные причины своих действий", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность координатора избирателей, им оказался 29-летний житель Запорожья, который предлагал деньги за изменение адреса.

За какого кандидата необходимо будет отдать свой голос, участникам фальсификации не сообщалось. Это им должны были сообщить непосредственно перед голосованием", - добавили в Нацполиции.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту предоставления ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей.

Напомним, полиция зафиксировала 64 случая нарушения избирательного законодательства, следователи начали четыре уголовных производства.

Аваков пообещал жестко реагировать на все попытки фальсификации выборов, он призвал кандидатов соблюдать закон.