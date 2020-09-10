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10 сентября 2020, 17:00 1

На Винниччине нардепы используют государственные субвенции для самопиара - ОПОРА

10 сентября 2020, 17:00 1
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Речь идет о Петре Юрчишине, Ирине Борзовой, Ларисе Билозир, Геннадии Вацаке и Николае Кучера.
Речь идет о Петре Юрчишине, Ирине Борзовой, Ларисе Билозир, Геннадии Вацаке и Николае Кучера.
Фото: Ирина Борзова Facebook
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В течение августа 2020 года народные депутаты Украины, избранные в округах Винницкой области, на своих страницах в социальной сети Facebook информировали о своем «содействии» в выделении средств из государственного бюджета на ремонт дорог, школ и других объектов.

О случаях пиара на государственных средствах сообщает Гражданская сеть ОПОРА со ссылкой на публикации нардепов в Facebook в августе, пишет RegioNews.

Часто народные депутаты используют субвенции для самопиара. Эта тенденция наблюдается уже не один год подряд. Гражданская сеть ОПОРА в очередной раз подчеркивает важность изменения механизма выделения государственных субвенций, необходимость повышения уровня прозрачности и понятности выделения средств, а также на соблюдении принципов равномерности, системности и приоритетности распределения бюджетных ресурсов между разными регионами Украины", - рассказала координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Винницкой области Наталья Величко.

С полным перечнем публикаций винницких нардепов, в которых утверждается, что "исключительно благодаря их стараниям" выделены средства из государственного бюджета на строительство и ремонт объектов социальной сферы, можно ознакомиться здесь.

Напомним, активисты сети ОПОРА обнаружили факты скрытой агитации среди чиновников ЛОГА .

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