На Винниччине нардепы используют государственные субвенции для самопиара - ОПОРА
В течение августа 2020 года народные депутаты Украины, избранные в округах Винницкой области, на своих страницах в социальной сети Facebook информировали о своем «содействии» в выделении средств из государственного бюджета на ремонт дорог, школ и других объектов.
О случаях пиара на государственных средствах сообщает Гражданская сеть ОПОРА со ссылкой на публикации нардепов в Facebook в августе, пишет RegioNews.
Часто народные депутаты используют субвенции для самопиара. Эта тенденция наблюдается уже не один год подряд. Гражданская сеть ОПОРА в очередной раз подчеркивает важность изменения механизма выделения государственных субвенций, необходимость повышения уровня прозрачности и понятности выделения средств, а также на соблюдении принципов равномерности, системности и приоритетности распределения бюджетных ресурсов между разными регионами Украины", - рассказала координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Винницкой области Наталья Величко.
С полным перечнем публикаций винницких нардепов, в которых утверждается, что "исключительно благодаря их стараниям" выделены средства из государственного бюджета на строительство и ремонт объектов социальной сферы, можно ознакомиться здесь.
Напомним, активисты сети ОПОРА обнаружили факты скрытой агитации среди чиновников ЛОГА .