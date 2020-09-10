Из Украины депортируют граждан Израиля, которые громили ограждения в Умани

Решение приняли полиция и миграционная служба

Решение приняли полиция и миграционная служба

Фото: flickr

Из Украины депортируют двух граждан Израиля, которые разгромили ограждения на могиле цадика Нахмана в Умани.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

Вчера в городе Умань группа молодых паломников, граждан Израиля устроила дебош на могиле цадика Нахмана, разгромив ограждения, предназначенные для упорядоченного прохода к святыне", - написал он.

По словам Геращенко, Национальная полиция и Миграционная служба приняли решение о выдворении из Украины двух организаторов беспорядков.

Заместитель министра добавил, что если подобные хулиганские действия будут продолжаться со стороны других иностранных граждан, они будут также депортированы.

Уважаемые паломники, помните - Вы гости в Украине. Украинцы - гостеприимный народ, но мы не потерпим с Вашей стороны хамства и насилия", - сообщил Геращенко.

Напомним, хасиды в Умани снесли карантинное ограждение у могилы раввина Нахмана.