На Киевщине мужчина из ружья выстрелил в женщину

Это произошло во время демонстрации оружия

Это произошло во время демонстрации оружия

Фото: kv.npu.gov.ua

В Киевской области задержали мужчину, который из охотничьего ружья тяжело ранил женщину. Его доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Отмечается, что 40-летний киевлянин приехал в Обуховский район для продажи собственного оружия. В то время, когда человек демонстрировал ружье, он выстрелил. Пуля пролетела почти полтора километра и попала в женщину, которая сидела во дворе с ребенком на руках. Стрелок узнал об этом только от полицейских.

Ранения получила 31-летняя жительница села Безрадичи. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу, где диагностировали проникающее огнестрельное ранение грудной клетки.

Отмечается, что правоохранители изъяли у стрелка охотничье ружье МКМ 7,62 и разрешительные документы. Также его доставили в отдел полиции, где мужчина признался в содеянном, дал показания.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье о нанесении по неосторожности тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 128) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в июле в центре Киева стреляли по студентам из Азербайджана.